阿联酋推出多彩活动迎接开斋节假期

阿通社阿布扎比2026年3月18日电 阿拉伯联合酋长国正积极筹备庆祝开斋节，在公共空间、购物中心及休闲旅游目的地推出丰富多彩的节庆活动、娱乐演出和面向家庭的活动，这些场所装饰着节日灯饰和祝福标语。

随着开斋节临近，购物中心客流量明显增加，居民纷纷购买服装、甜点和礼品，季节性促销活动也带动了零售业增长。

开斋节假期将从3月19日持续至3月22日，为游客提供参观全国旅游景点、大型购物中心和酒店的机会，许多场所已为此推出特别活动项目。

在阿布扎比，将举办一系列面向家庭和儿童的文化及娱乐活动，其中以位于瓦特巴的谢赫扎耶德节为主，该活动自11月以来持续举办，涵盖数千项文化及公众活动，并吸引广泛国际参与。

在艾因，第二届“Ghaitah Al Ain”节将于3月20日至27日在艾因阿布扎比国家展览中心举行，提供现场演出、文化展示及适合各年龄层的活动。

阿布扎比还提供多样旅游景点，包括谢赫扎耶德大清真寺、马克塔博物馆、民俗村、萨迪亚特文化区以及亚斯岛的休闲设施。

迪拜正通过一系列娱乐活动和家庭体验迎接开斋节，同时购物中心推出促销活动，酒店也提供特别套餐。

全市活动包括持续至3月23日的“Season of Wulfa”，迪拜世博城也将于3月20日至22日举办开斋节庆祝活动。

在沙迦，2026年沙迦斋月节将在开斋节期间持续举行，融合零售促销与文化和遗产体验，吸引本地及国际品牌、企业家和中小企业参与。

该酋长国还拥有丰富的休闲、自然和文化景点，包括豪尔费坎剧场及瀑布、

苏胡布休息站、希拉海滩、阿拉伯野生动物中心、阿尔加达、马亚兹滨水城、Al Montazah 公园。

阿治曼拥有多处文化遗产景点，包括建于18世纪的阿治曼博物馆，展示文物、手稿和传统服饰。

乌姆盖万提供多种休闲选择，如梦幻水上乐园、航空俱乐部、射击俱乐部、海事俱乐部以及马术设施。

哈伊马角已完成迎接假期游客的准备，提供包括世界最长滑索之一贾伊斯山飞行项目、哈姆拉高尔夫俱乐部、达亚堡及海滩等多样体验。

富查伊拉依然是开斋节假期的热门目的地，景点包括富查伊拉海滨、Madhab Spring Park和Wadi Wurayah，同时酒店和度假村选择不断增加，包括位于Al Aqah的海滨度假设施。