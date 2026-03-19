阿卜杜拉·本·扎耶德与多国外长及官员通话讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月19日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下分别同多国外长及官员通电话，就伊朗持续对阿联酋及地区多个国家发动无端恐怖导弹袭击背景下的最新地区局势进行讨论。

谢赫阿卜杜拉殿下分别与印度外交部部长苏杰生博士、摩洛哥外交、非洲合作与海外侨民大臣纳赛尔·布里达，以及联合国苏丹问题特使佩卡·哈维斯托进行了交流。

通话中，各方讨论了上述事态对地区安全与稳定的影响，以及其对全球经济和能源安全带来的负面影响。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长及官员一致强烈谴责这些无端恐怖导弹袭击，并强调此类行为公然违反国际法和《联合国宪章》，对国家安全与主权以及地区稳定构成直接威胁。

各方还强调，遭受袭击的国家有权根据国际法采取一切必要措施，以维护其主权和领土完整，并保障本国公民、居民及访客的安全。

通话期间，谢赫阿卜杜拉殿下对兄弟和友好国家对阿联酋所表达的团结与支持表示感谢，并强调阿联酋境内所有居民和访客均安全。

此外，谢赫阿卜杜拉殿下与各方还就加强国际合作和加大共同努力以维护地区及国际安全与稳定进行了讨论。

另据报道，谢赫阿卜杜拉殿下在与摩洛哥外交部长纳赛尔的通话中，向兄弟国家摩洛哥王国表示诚挚祝贺，祝贺其国家足球队赢得2025年非洲国家杯冠军。