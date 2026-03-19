沙特国防部在利雅得及东部地区拦截并摧毁6架无人机

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沙特国防部在利雅得及东部地区拦截并摧毁6架无人机

阿通社利雅得2026年3月19日电 沙特阿拉伯国防部19日表示，其防空系统在利雅得及东部地区成功拦截并摧毁6架无人机。

这一消息由国防部发言人图尔基·马利基少将在声明中公布，并由沙特通讯社发布。