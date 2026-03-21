阿联酋对韩国表示声援 并就汽车零部件工厂火灾遇难者表示哀悼

阿通社阿布扎比2026年3月21日电 阿拉伯联合酋长国今日就韩国大田市一汽车零部件工厂发生火灾事故表示声援。该事故已造成多人死亡和受伤。

阿联酋外交部一份声明中表示，向遇难者家属以及韩国政府和人民表示诚挚的哀悼和慰问，并祝愿所有伤者早日康复。