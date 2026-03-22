阿联酋总统会见塞尔维亚总统讨论双边关系和地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月22日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日与塞尔维亚共和国总统亚历山大·武契奇阁下就当前持续的军事升级及其对地区和国际安全与稳定的严重影响进行了讨论。

在谢赫穆罕默德殿下会见正在对阿联酋进行工作访问的塞尔维亚总统期间，双方进行了讨论。

双方还讨论了伊朗的恐怖袭击持续针对阿联酋及该地区其他国家的情况，包括针对平民、民用基础设施和关键设施的袭击，并指出这些行为构成对国家主权和国际法的侵犯。武契奇阁下对此类袭击予以谴责，并重申塞尔维亚对阿联酋的声援以及对其为维护国家安全、稳定、领土完整并确保人民安全所采取一切措施的全力支持。

双方强调，有必要立即停止升级的军事行动，并强调优先通过对话和外交解决悬而未决的地区问题，以维护安全与稳定，防止进一步紧张局势和危机。

会见还回顾了两国间的合作，双方均重申将致力于根据《阿联酋-塞尔维亚全面经济伙伴关系协定》，结合各自的发展优先事项和共同利益，进一步加强双边关系。

武契奇阁下此前抵达阿联酋，并由阿联酋总统殿下以及多位谢赫、部长和高级官员迎接。

总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，以及阿联酋总统顾问谢赫·穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下，以及多位官员出席会见。