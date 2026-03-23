阿布扎比导弹拦截后碎片坠落致1人轻伤

| 1 minute read
阿布扎比导弹拦截后碎片坠落致1人轻伤

阿通社阿布扎比2026年3月23日电 阿布扎比有关部门已就沙瓦米赫地区发生的碎片坠落事件作出响应。该事件发生在防空系统成功拦截一枚弹道导弹之后。

据阿布扎比媒体办公室消息，此次事件造成一名印度籍人员轻伤。