科威特防空部队拦截导弹和无人机袭击

阿通社科威特2026年3月23日电 科威特国防部23日表示，该国防空系统成功拦截来袭导弹和无人机。

科威特国防部发言人萨乌德·阿特万在科威特通讯社发布的声明中指出，民众如听到爆炸声，系防空系统拦截来袭目标所致。