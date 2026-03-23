沙特国防部拦截并摧毁三架无人机

\u963F\u901A\u793E\u5229\u96C5\u5F972026\u5E743\u670823\u65E5\u7535 \u6C99\u7279\u963F\u62C9\u4F2F\u56FD\u9632\u90E8\u4ECA\u65E5\u5BA3\u5E03\uFF0C\u5176\u9632\u7A7A\u7CFB\u7EDF\u5DF2\u6210\u529F\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC13\u67B6\u65E0\u4EBA\u673A\u3002\u6C99\u7279\u56FD\u9632\u90E8\u5B98\u65B9\u53D1\u8A00\u4EBA\u56FE\u5C14\u57FA\u00B7\u9A6C\u5229\u57FA\u5C11\u5C06\u8868\u793A\uFF0C\u5176\u4E2D2\u67B6\u65E0\u4EBA\u673A\u5728\u4E1C\u90E8\u5730\u533A\u88AB\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\uFF0C\u53E6\u67091\u67B6\u5728\u5317\u90E8\u8FB9\u5883\u5730\u533A\u88AB\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\u3002