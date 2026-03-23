沙特国防部拦截并摧毁三架无人机

阿通社利雅得2026年3月23日电 沙特阿拉伯国防部今日宣布，其防空系统已成功拦截并摧毁3架无人机。

沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将表示，其中2架无人机在东部地区被拦截并摧毁，另有1架在北部边境地区被拦截并摧毁。