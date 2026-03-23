沙特防空系统拦截导弹并摧毁无人机

阿通社利雅得2026年3月23日电 沙特阿拉伯国防部表示，该国监测到两枚飞向利雅得地区的弹道导弹，并在北部边境地区成功拦截并摧毁一架无人机。

沙特国防部发言人在沙特通讯社发布的声明中指出，其中一枚导弹已被拦截，另一枚落入无人居住区域。