世界气象组织主席：气象观测是全球经济韧性的关键

阿通社阿布扎比2026年3月23日电 世界气象组织主席阿卜杜拉·阿尔曼杜斯博士在世界气象日表示，气象与气候观测系统是保护生命和财产、支持经济稳定和推动可持续发展的基石。

在每年3月23日纪念这一日之际，阿尔曼杜斯博士指出，今年主题“观测今天,守护明天”凸显了在气候挑战加剧背景下加强监测能力的必要性。

他强调，世界正处于关键阶段，需要统一努力并整合科学与技术系统，以确保社区安全和资源可持续性。

阿尔曼杜斯博士将观测系统比作现代生活的“支柱”，为经济、农业和环境决策提供基础。他表示，精准预测和早期预警系统可显著减少人员与经济损失，并指出提前24小时预警可将极端天气事件造成的损失减少多达30%。

他进一步指出，普及早期预警服务已不再是选择，而是紧迫需求，因为其在减少每年数十亿美元经济损失、保护生计和提升社会福祉方面具有重要作用。

他强调，天气与气候的跨境特性要求加强国际合作。他提到世界气象组织全球综合观测系统（WIGOS）

，该系统整合了数千个陆地与海洋观测站、卫星和海洋平台，以支持全球预测与决策。

阿尔曼杜斯博士还指出当前面临的挑战，特别是海洋、冰冻圈以及许多发展中国家存在的数据缺口，并强调这些问题是全球性脆弱点。

他提到为弥补这些缺口而开展的国际倡议，尤其是系统观测融资机制（SOFF），旨在提供可持续资金，以增强各国运行和维护观测网络的能力。

阿尔曼杜斯博士强调，应将对观测系统的投资视为对经济安全和气候韧性的战略投资，而非运营成本，并指出精准数据是基础设施规划、粮食安全战略以及宏观经济政策的重要支撑。

展望未来，他将创新和青年赋能列为重点。世界气象组织正利用人工智能和高性能计算等技术，提升国家气象服务能力，同时推动STEM教育，吸引年轻一代参与应对气候挑战。

阿尔曼杜斯博士呼吁持续加强国际合作，并表示：“观测当下，是确保未来世代安全与繁荣的关键路径。”