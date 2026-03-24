沙特防空拦截并摧毁8架无人机

| 1 minute read
沙特防空拦截并摧毁8架无人机

阿通社利雅得2026年3月24日电 沙特国防部宣布，成功拦截并摧毁8架无人机。

据沙特通讯社发布的声明称，国防部官方发言人图尔基·马利基少将表示，这些无人机是在东部地区被成功拦截并摧毁的。