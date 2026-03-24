以色列对黎巴嫩袭击已致1039人死亡

阿通社贝鲁特2026年3月24日电 黎巴嫩卫生部在周一报告称，自以色列于3月2日发动军事攻势以来，针对黎巴嫩的袭击已造成1,039人死亡。

据黎巴嫩国家通讯社援引该部门声明称，在同一时期内，受伤人数已达2876人。