沙迦民防总局在天气不稳定之际加强防范措施

阿通社沙迦2026年3月25日电 在阿联酋全国持续出现强降雨、强风及能见度下降等不稳定天气的背景下，沙迦民防总局全面提升现场应急准备水平，以防范部分地区可能出现的积水风险，确保快速应急响应，切实保护生命和财产安全，维护社会安全稳定。

目前，相关部门已在重点区域、易涝地带及山谷水道部署现场队伍和专业设备，并与有关机构保持密切协同。同时，持续强化全天候监测与跟踪体系，确保在恶劣天气条件下实现快速干预，最大限度缩短响应时间。

应急预案已全面启动，人员运行准备水平显著提升，部署点位根据天气变化动态调整。通过与战略合作伙伴的持续协调，确保各项防范和应对措施高效落实。

沙迦民防总局总干事优素福·奥拜德·哈穆勒·沙姆西准将表示，当前正以基于运行准备和前期规划的前瞻性方式应对天气变化，所有队伍、车辆及设备均已处于全面就绪状态，可迅速开展高效应急处置。

该局呼吁公众遵守官方指引，避免前往易涝区域及山谷水道，远离海域和海滩，驾车时务必保持谨慎，降低车速并保持安全车距，以有效减少事故发生。

此外，沙迦民防持续开展宣传与现场活动，推动全社会树立预防意识。有关方面强调，公众积极配合并严格遵守相关指示，是降低天气变化风险、保障当前阶段社会安全的重要因素。