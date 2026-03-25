科威特防空部队拦截导弹和无人机袭击

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科威特防空部队拦截导弹和无人机袭击

阿通社科威特2026年3月25日电 科威特防空部队今日凌晨成功拦截多起导弹袭击及敌方无人机攻击。

据科威特通讯社援引科威特国防部发言人萨乌德·阿特万表示，当地听到的爆炸声源于防空系统对相关敌对袭击实施拦截所致。