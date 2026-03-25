阿通社阿布扎比2026年3月25日电 受不稳定天气影响，阿联酋将持续出现降雨天气至3月28日，降雨以多轮过程形式出现。

降雨最初出现在西部地区及岛屿，随后扩展至沿海地区，包括达夫拉、阿布扎比、迪拜、沙迦、阿治曼、乌姆盖万和哈伊马角，之后影响北部和东部内陆地区及艾因。

国家气象中心表示，卫星图像和天气雷达数据显示，全国上空存在多种云系。这些云系于当天凌晨在西部形成，并在上午扩展至达夫拉地区，其中包括伴随强降雨的对流云。

预计云系将继续向阿布扎比、迪拜、北部地区、艾因以及随后向东部地区包括富查伊拉移动。

周四，低压系统影响将相对减弱，但仍有间歇性小到中雨，主要集中在岛屿及部分北部地区。

自周四晚间至周五，随着低压系统发展，阿联酋将迎来本轮天气过程的最后一波降雨。

该过程将于周四晚间始于西部地区，并于夜间及周五清晨逐步影响达夫拉和阿布扎比，随后于周五扩展至北部地区、艾因及东部地区。期间将伴有强降雨、雷电及局地冰雹，夜间云量逐渐减少。

周六，全国云量减少，西北风增强，海上风力较大，并伴随气温下降。

风向将由东南至东北转为西北风，风力中等至活跃，局地增强，特别是在对流云影响下，可能出现扬沙扬尘并导致能见度下降。

阿拉伯湾及阿曼海海况将趋于较为汹涌，尤其在云系活动期间。