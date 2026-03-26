阿联酋、科威特、巴林、沙特阿拉伯、卡塔尔和约旦就伊朗公然发动的袭击发表联合声明

阿通社阿布扎比2026年3月26日电 阿拉伯联合酋长国、科威特国、巴林王国、沙特阿拉伯王国、卡塔尔国和约旦哈希姆王国以最强烈措辞重申谴责伊朗的公然袭击，这些行为无论是直接实施，还是通过其在地区支持的代理人和武装派别实施，均构成对其主权、领土完整、国际法、国际人道法以及《联合国宪章》的公然违反。

我们特别强调，由忠于伊朗的武装派别从伊拉克共和国境内对本地区若干国家及其设施和基础设施发动的攻击。

这些行为构成对国际法律和公约的违反，并公然违反《联合国安理会第2817号决议（2026）》，该决议明确要求伊朗立即且无条件停止对邻国的任何攻击或威胁，包括通过使用代理人的方式。

在我们珍视与伊拉克共和国的兄弟关系的同时，我们呼吁伊拉克政府采取必要措施，立即制止从伊拉克领土向邻国发起的派别、民兵组织和武装团体的攻击，以维护兄弟关系并避免进一步升级。

我们还重申，根据《联合国宪章》第51条，我们拥有针对这些犯罪攻击的完全和固有的自卫权，该条款保障各国在遭受侵略时享有单独或集体自卫的权利，并保障我们采取一切必要措施维护主权、安全和稳定的权利。

我们进一步谴责针对本地区国家安全与稳定的破坏性行为，这些行为由忠于伊朗的潜伏小组以及与真主党有关联的恐怖组织策划；并赞扬我们勇敢的武装部队对这些攻击的应对，以及安全机构的高度警惕，这些机构作为坚固屏障和警惕的目光，在维护国家与人民安全方面发挥关键作用，同时也肯定其在抓捕这些潜伏小组和恐怖组织、揭露其恶意阴谋方面所作出的真诚且奉献的努力。