阿布扎比有关部门对斯韦汉街坠落碎片事故作出响应 事件造成2人死亡、3人受伤

阿通社阿布扎比2026年3月26日电 阿布扎比有关部门对斯韦汉街一起碎片坠落事件作出应对，该事件发生在防空系统成功拦截一枚弹道导弹之后。

阿布扎比媒体办公室今日表示，事件造成两人死亡，身份尚未确认，另有三人受伤，并导致多辆车辆受损。