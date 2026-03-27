沙特防空部队在东部地区拦截并摧毁9架无人机

阿通社利雅得2026年3月27日电 沙特国防部27日宣布，已拦截并摧毁9架无人机。

沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将在沙特通讯社当天发布的一系列声明中表示，这些无人机是在东部地区被监测并成功拦截摧毁的。