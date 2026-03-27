前2个月中国规模以上工业企业利润同比增长15.2%

阿通社北京2026年3月27日电 据新华社报道，中国国家统计局27日发布数据显示，1至2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额10245.6亿元，同比增长15.2%。

“1至2月份，各地区各部门加紧实施更加积极有为的宏观政策，着力发挥存量政策和增量政策的集成效应，规模以上工业企业利润增长加快，多数行业利润回升，装备制造业和高技术制造业利润快速增长，工业企业效益状况呈现持续恢复态势。”中国国家统计局工业司首席统计师于卫宁说。

从三大门类看，1至2月份，制造业规模以上工业企业利润同比增长18.9%，较上年全年加快13.9个百分点；采矿业增长9.9%，上年全年为下降26.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.7%。

营业收入增长加快。1至2月份，规模以上工业企业营业收入同比增长5.3%，营业收入增长明显改善。

多数行业利润实现增长，超六成行业回升。1至2月份，在41个工业大类行业中，有24个行业利润同比增长，增长面为58.5%；26个行业利润增长较上年全年加快或降幅收窄、由降转增，回升面超过六成。

工业企业单位成本有所下降，利润率有所提升。1至2月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.83元，同比下降0.24元，工业企业累计成本自2022年以来首次同比下降；营业收入利润率为4.92%，同比提高0.43个百分点。

数据还显示，前2个月，大型、小型企业利润分别由上年全年下降0.2%、0.8%转为同比增长8.7%、17.1%。