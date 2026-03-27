科威特舒威赫港遭无人机袭击

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科威特舒威赫港遭无人机袭击

阿通社科威特2026年3月27日电 科威特港务局27日表示，舒威赫港遭到敌对无人机袭击，但未造成人员伤亡。

据科威特通讯社发布的一份新闻稿称，初步报告显示，此次无人机袭击仅造成物质损失。