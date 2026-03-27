科威特公共工程部：穆巴拉克·卡比尔港遭无人机与导弹袭击

\u963F\u901A\u793E\u79D1\u5A01\u72792026\u5E743\u670827\u65E5\u7535 \u79D1\u5A01\u7279\u516C\u5171\u5DE5\u7A0B\u90E827\u65E5\u5BA3\u5E03\uFF0C\u7A46\u5DF4\u62C9\u514B\u00B7\u5361\u6BD4\u5C14\u6E2F\u57FA\u7840\u8BBE\u65BD\u4E8E\u5468\u4E94\u51CC\u6668\u906D\u5230\u65E0\u4EBA\u673A\u548C\u5DE1\u822A\u5BFC\u5F39\u7684\u53CC\u91CD\u88AD\u51FB\u3002\u636E\u79D1\u5A01\u7279\u901A\u8BAF\u793E\u62A5\u9053\uFF0C\u8BE5\u90E8\u5728\u4E00\u4EFD\u58F0\u660E\u4E2D\u8868\u793A\uFF0C\u521D\u6B65\u62A5\u544A\u663E\u793A\uFF0C\u6B64\u6B21\u88AD\u51FB\u4EC5\u9020\u6210\u7269\u8D28\u635F\u5931\uFF0C\u672A\u9020\u6210\u4EBA\u5458\u4F24\u4EA1\u3002