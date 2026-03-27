科威特公共工程部：穆巴拉克·卡比尔港遭无人机与导弹袭击

阿通社科威特2026年3月27日电 科威特公共工程部27日宣布，穆巴拉克·卡比尔港基础设施于周五凌晨遭到无人机和巡航导弹的双重袭击。

据科威特通讯社报道，该部在一份声明中表示，初步报告显示，此次袭击仅造成物质损失，未造成人员伤亡。