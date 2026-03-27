沙特监测到6枚弹道导弹射向利雅得

阿通社利雅得2026年3月27日电 沙特国防部27日宣布，已监测到6枚弹道导弹射向利雅得。

据沙特通讯社援引沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将的话称，其中两枚导弹被成功拦截，其余四枚则落入阿拉伯湾水域及无人居住区域。