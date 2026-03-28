阿布扎比有关部门正在处理阿布扎比哈利法经济区周边发生的两起火灾 五人受伤

阿通社阿布扎比2026年3月28日电 阿布扎比有关部门正在处理位于阿布扎比哈利法经济区附近发生的两起火灾。事故由防空系统成功拦截一枚弹道导弹后坠落的碎片引发。

有关部门确认，此次事件已造成5名印度籍人员受伤，伤情介于轻伤至中度。