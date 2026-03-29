山西太原一建筑火灾已致3人遇难23人受伤

阿通社太原市2026年3月29日电 据央视新闻报道，28日晚太原市小店区亲贤北街附近一建筑发生火灾，2人送医后抢救无效身亡，目前遇难人数已升至3人，另有23人受伤，其中9人伤势较重。起火原因正在调查中，善后处置工作也正同步进行。