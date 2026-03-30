沙特国防部拦截5枚射向东部地区的弹道导弹

\u963F\u901A\u793E\u5229\u96C5\u5F972026\u5E743\u670830\u65E5\u7535 \u636E\u6C99\u7279\u901A\u8BAF\u793E\u62A5\u9053\uFF0C\u6C99\u7279\u56FD\u9632\u90E8\u5B98\u65B9\u53D1\u8A00\u4EBA\u56FE\u5C14\u57FA\u00B7\u9A6C\u5229\u57FA\u5C11\u5C06\u8868\u793A\uFF0C\u6C99\u7279\u56FD\u9632\u90E8\u5468\u4E00\u51CC\u6668\u5BA3\u5E03\uFF0C\u5DF2\u63A2\u6D4B\u5E76\u62E6\u622A5\u679A\u98DE\u5411\u4E1C\u90E8\u5730\u533A\u7684\u5F39\u9053\u5BFC\u5F39\u3002\u6B64\u524D\uFF0C\u6C99\u7279\u56FD\u9632\u90E8\u66FE\u5BA3\u5E03\u63A2\u6D4B\u5E76\u6467\u6BC1\u4E00\u679A\u98DE\u5411\u540C\u4E00\u5730\u533A\u7684\u5DE1\u822A\u5BFC\u5F39\u3002