沙特国防部拦截5枚射向东部地区的弹道导弹

阿通社利雅得2026年3月30日电 据沙特通讯社报道，沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将表示，沙特国防部周一凌晨宣布，已探测并拦截5枚飞向东部地区的弹道导弹。

此前，沙特国防部曾宣布探测并摧毁一枚飞向同一地区的巡航导弹。