第六届消博会将有超3400个品牌参展，国际展品占比65%

阿通社北京2026年3月30日电 据央视网报道，中国国务院新闻办公室于3月30日举行新闻发布会，介绍第六届中国国际消费品博览会有关情况。

中国商务部副部长盛秋平介绍，第六届消博会将于今年4月13日至18日在海南省举办。本届消博会既是“十五五”开局之年中国重大展会的“首展”，也是海南自贸港全岛封关运作以后的“首秀”。在各方共同努力下，各项筹备工作已基本就绪，境内外展客商踊跃参加。和往届相比，本届消博会主要有以下三个亮点：

一是紧扣“国际”，汇聚全球消费名品。本届消博会将有来自60多个国家和地区的超过3400个品牌参展，参展国际展品占比65%，较去年提升20个百分点。主宾国加拿大将搭建400平方米的国家馆，组织近40家加拿大企业参展，展示涵盖化妆品、农产品、保健品、宠物食品等，并策划“枫味加肴—加拿大美食节”、专场供需对接会等主宾国系列活动。瑞士、捷克、爱尔兰等12个国家（地区）组织官方团参展，俄罗斯、保加利亚等国首次设立国家馆。发挥全岛办展和自贸港封关政策优势，今年博鳌健康展区有120家国际药械企业参展；三亚游艇展区的参展游艇预计超200艘，国际品牌占70%。我们将与消博会同步启动“购在中国”国际消费季，持续打造“购在中国”品牌，不断提升消博会的“国际范儿”。

二是聚焦“精品”，丰富优质消费供给。本届消博会聚焦绿色、健康、数字、智能等新型消费，集中亮相智能网联汽车、智能家居、AI眼镜等前沿科技产品；增设国潮出海馆，瓷器、丝绸、中医药、文博文创等展品齐聚，集中展示国货潮品魅力；中华老字号企业将展示匠心传承的“镇店之宝”；31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和深圳、宁波、广州、长春等城市将携当地消费精品、IP+消费创意产品参展。

三是突出“首发”，引领消费潮流风尚。本届消博会将全力打造全球消费精品首发平台，组织一系列的全球首发、亚太首展、中国首秀，让更多全球好物、前沿科技、创新成果登台亮相，将消博会打造成全球潮流生活的“始发站”和“打卡地”。比如，新款的分体式飞行汽车、智能机器人、智慧文体公交站等。本届消博会还将继续聚焦医疗健康领域创新成果，推出依托自贸港政策优势诞生的高端医疗健康新品“消博宝宝”。主宾省上海将发布系列国际首发名品、国潮美妆新品、原创设计潮品、上海定制精品。