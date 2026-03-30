瓦努阿图群岛发生7级地震

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瓦努阿图群岛发生7级地震

阿通社维拉港2026年3月30日电 德国地球科学研究中心表示，瓦努阿图群岛周一发生7级地震。

美国太平洋海啸预警中心表示，此次地震未引发海啸威胁。

德国地球科学研究中心指出，此次地震震源深度为130公里。