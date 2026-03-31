阿联酋、约旦、土耳其、埃及、印尼、巴基斯坦、沙特和卡塔尔外长发表联合声明

阿通社阿布扎比2026年3月31日电 阿拉伯联合酋长国、约旦哈希姆王国、土耳其共和国、阿拉伯埃及共和国、印度尼西亚共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、沙特阿拉伯王国和卡塔尔国外交部长以最强烈措辞谴责并坚决拒绝以色列持续对被占领的耶路撒冷穆斯林和基督徒宗教活动自由施加限制。

声明指出，这些限制包括阻止穆斯林信徒进入阿克萨清真寺/谢里夫圣地，以及阻止耶路撒冷拉丁宗主教和圣地监护人进入圣墓教堂举行棕榈主日弥撒。各国外长重申反对以色列任何试图改变耶路撒冷穆斯林和基督教圣地法律和历史现状的行为。

声明强调，这些措施构成对国际法，尤其是国际人道法的公然违反，同时侵犯了信众自由进入宗教场所的权利。

各国外长重申，坚决反对以色列对耶路撒冷穆斯林和基督徒采取的非法限制措施，包括阻止基督徒自由进入圣墓教堂进行宗教活动。他们强调必须尊重耶路撒冷及其宗教圣地既有的法律和历史现状，并重申作为占领方，以色列对被占领的耶路撒冷不享有主权，并呼吁停止一切阻碍信徒进入宗教场所的措施。

各国外长还再次谴责以色列连续30天关闭阿克萨清真寺/ 谢里夫圣地关闭大门，包括在斋月期间限制宗教活动自由的行为，认为这严重违反国际法和既定法律与历史现状，并违反其作为占领方的义务。他们警告，此类升级举措将对地区及国际和平与安全构成威胁。

声明重申，阿克萨清真寺/谢里夫圣地全部区域，面积为144杜纳姆，完全属于穆斯林礼拜场所，而隶属于约旦宗教基金和伊斯兰事务部的耶路撒冷宗教基金与阿克萨事务管理局是唯一合法管理机构。

各国外长呼吁以色列立即停止关闭阿克萨清真寺大门，取消对耶路撒冷老城出入的限制，不得阻碍穆斯林信徒进入清真寺。同时，他们呼吁国际社会采取坚定立场，迫使以色列停止其对耶路撒冷伊斯兰和基督教圣地的持续侵权行为及非法做法，并尊重这些圣地的神圣性。