沙特民防：哈尔吉县无人机拦截后致6处住宅受损

阿通社利雅得2026年3月31日电 沙特民防部门31日表示，在哈尔吉县一处居民区，一架被拦截的无人机碎片落入6处住宅，造成有限的物质损失，未造成人员伤亡。

沙特通讯社援引民防部门官方发言人的话称，相关部门已按照此类事件的既定程序进行了处置。