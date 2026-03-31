碎片坠落到迪拜南部居民区 造成4人轻伤和财产损失

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碎片坠落到迪拜南部居民区 造成4人轻伤和财产损失

阿通社迪拜2026年3月31日电 迪拜有关部门31日表示，正在处理一起由成功拦截行动产生的碎片坠落事件，该事件发生在迪拜南部一处居民区。

迪拜政府媒体办公室表示，事件造成部分财产损失，并导致4名亚洲籍人员受轻伤。