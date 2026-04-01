富查伊拉有关部门处置碎片坠落引发事故 已致1人死亡

阿通社富查伊拉2026年4月1日电 富查伊拉有关部门处理了一起发生在里法阿地区一处农场的事件，该事件是由于在成功拦截一架无人机后坠落的碎片所导致。

富查伊拉媒体办公室报告称，该事件导致一名孟加拉国公民死亡。