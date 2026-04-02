马斯达尔与道达尔能源将成立一家22亿美元的合资企业，以加速亚洲可再生能源的发展

阿通社阿布扎比/巴黎2026年4月2日电 阿布扎比未来能源公司与全球综合多能源企业道达尔能源公司签署一项具有约束力的协议，将成立一家规模达22亿美元的50:50合资企业，整合双方在亚洲九个国家的陆上可再生能源业务。

随着亚洲地区电力需求加速增长，此次合作将汇聚资本与专业能力，以所需的规模和速度推进可再生能源项目的开发与落地。

交易完成后，该合资企业将成为双方在阿塞拜疆、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国以及乌兹别克斯坦开展陆上太阳能、风能及电池储能项目开发、建设、持有与运营的唯一平台。

该合资企业预计将拥有3吉瓦的已投运资产，以及6吉瓦处于后期开发阶段的资产，这些项目预计将在2030年前投入运营。双方将分别注入价值相当的资产。

阿联酋工业与先进技术部长、马斯达尔董事长苏尔坦.贾比尔博士表示：“阿联酋通过规模化推进、坚定投资以及建立长期合作伙伴关系，已确立其全球能源领导者的地位。马斯达尔正是这一发展路径的典范。我们为率先在中亚和高加索地区部署可再生能源感到自豪，并在亚太地区最具吸引力的增长市场不断扩大业务布局。”

他补充说：“亚洲将在本十年成为全球电力需求增长的主要驱动力，此次与道达尔能源的合作将加速我们在该地区的布局进程，释放新的发展机遇，为合作伙伴和客户提供更具竞争力、更可靠的能源解决方案。”

阿布扎比未来能源公司（马斯达尔）首席执行官穆罕默德·贾米尔·拉马希表示：“这一合资项目进一步巩固了阿布扎比作为全球能源领导中心的地位。通过整合马斯达尔与道达尔能源的专业优势，将推动可再生能源在亚洲的部署。对马斯达尔而言，该项目不仅强化并多元化我们的业务组合，还将在高增长市场中释放新的机遇，同时引入志同道合的合作伙伴，加速增长并在现有市场创造更多价值。”

道达尔能源董事长兼首席执行官帕特里克・普扬内表示：“我们很高兴与马斯达尔签署这一协议。此次合作将两家重要的可再生能源企业联合起来，在亚洲打造一个可再生能源领先平台。这将使我们能够整合双方优势，在这些市场获得重要地位，并创造比单独行动更大的价值。该协议完全契合我们综合电力业务的可再生能源战略。同时，我们也很高兴进一步深化阿联酋与道达尔能源之间长期建立的合作关系。”

该合资企业总部将设在阿布扎比全球市场，初期员工规模约为200人，来自道达尔能源与马斯达尔。管理团队将于后续公布。

该协议的最终完成仍需获得相关监管批准并满足既定条件。