阿联酋、约旦、土耳其、埃及、印度尼西亚、巴基斯坦、沙特阿拉伯和卡塔尔外长联合声明

阿通社阿布扎比2026年4月2日电 阿拉伯联合酋长国、约旦哈希姆王国、土耳其共和国、埃及阿拉伯共和国、印度尼西亚共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、沙特阿拉伯王国和卡塔尔国的外交部长强烈谴责以色列当局在其议会通过一项法律，该法律允许在被占领的约旦河西岸实施死刑，并事实上将其适用于巴勒斯坦人。

各国外长警告，以色列不断加剧且带有歧视性的做法，

这些做法正在巩固一种种族隔离制度，并推动一种排斥性话语，该话语否认巴勒斯坦人民在被占领巴勒斯坦领土中的不可剥夺权利以及其存在本身。

各国外长强调，该立法构成危险升级，尤其是在其针对巴勒斯坦囚犯的歧视性适用背景下，并强调，此类措施可能进一步加剧紧张局势，并破坏地区稳定。

各国外长还表示深切关切，对被以色列拘押的巴勒斯坦囚犯状况，并警告，在有可信报告显示存在持续虐待行为的背景下，风险正在上升，这些行为包括：酷刑、不人道和有辱人格的待遇、饥饿、以及剥夺基本权利。

他们强调，这些行为反映出对巴勒斯坦人民更广泛的侵权模式。

各国外长重申反对以色列针对巴勒斯坦人实施的种族歧视性、压迫性和侵略性政策。

各国外长进一步强调，应避免以色列采取可能进一步激化地面紧张局势的措施，呼吁加强问责机制，并敦促国际社会加大努力，维护地区稳定，防止局势进一步恶化。