海合会秘书长呼吁安理会立即停止伊朗对海湾国家的无端袭击

阿通社纽约2026年4月3日电 海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·穆罕默德·布达维阁下呼吁联合国安理会采取一切必要措施，确保立即停止伊朗对海合会国家的无端袭击。

他进一步敦促安理会保护水道，保障所有海上通道国际航行的连续性，并在任何与伊朗的谈判或协议中纳入海合会国家，以加强地区安全并确保此类袭击不再发生。

在当天于纽约联合国总部举行的关于联合国与海合会合作的高级别通报会上，布达维表示：“我们所面对的并非一次短暂危机，而是对国际体系公信力的真正考验。要么集体安全在实践中得到维护，要么将完全取决于力量对比。我们海合会是稳定的倡导者和责任的伙伴；我们愿意伸出和平之手，但绝不接受在安全问题上的妥协或对领土主权的侵犯。我们拒绝让本地区稳定沦为混乱的人质，也拒绝让全球经济成为海上通道威胁的俘虏。尽管面临各种挑战，阿拉伯海湾必须保持为稳定区，而非冲突场——应成为安全的积极伙伴，而不是负担。”

他补充说，自2026年2月28日以来，海合会国家遭受伊朗发起的涉及弹道导弹和武装无人机的侵略行为。这些袭击针对民用及关键基础设施，包括机场、石油设施、海水淡化厂、港口、燃料储存库、居民区以及外交机构。这些袭击已造成平民和军人伤亡、重大物质损失，并对公民和居民生命构成直接威胁。

秘书长以最强烈措辞重申海合会对这些无端袭击的谴责，称其严重违反主权、睦邻原则、国际法以及《联合国宪章》。他强调，针对平民及民用目标的袭击构成对国际人道法的严重违反。

布达维最后指出，海合会从未成为危机的当事方，而始终是基于对话与外交的解决方案伙伴。他强调，海合会正持续与联合国协调，以应对地区冲突并促进国际和平，体现了一种基于一体化的区域合作模式。