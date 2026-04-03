科威特宣布拦截敌对导弹及无人机袭击

阿通社科威特2026年4月3日电 科威特今日宣布，其防空系统成功应对导弹和无人机袭击。

科威特通讯社援引科威特国防部发言人萨乌德·阿特万的话称，听到的爆炸声是防空系统拦截来袭目标所致。

科威特国防部呼吁公众遵守有关部门发布的安全指引。