沙迦强调阿联酋食品安全体系表现强劲

阿通社沙迦2026年4月3日电 沙迦农业与畜牧业局主席、生产机构（EKTIFA）首席执行官哈利法·穆萨巴赫·图奈吉博士表示，阿联酋食品安全体系已取得高水平成功。

他表示，该局及该机构在阿联酋食品安全委员会框架下运作，属于更广泛的国家体系的一部分，并与所有成员以一体化和协调的方式开展工作。

他强调，该局与工业与先进技术部、经济与旅游部、气候变化与环境部，以及阿联酋食品安全委员会之间保持密切合作，通过高层协调会议管理国家战略食品储备，以确保在任何情况下实现食品安全。

在接受阿联酋通讯社采访时，他指出，阿联酋采取前瞻性规划以实现食品安全，并在新冠疫情、俄乌危机以及影响主要供应国的干旱期间展现出强大韧性。

他补充称，阿联酋目前维持充足的食品储备，可覆盖最长六个月，包括基础食品和动物饲料，从而确保应对任何紧急情况的准备。

他表示，EKTIFA目前正以满负荷运转，所有资源均用于服务本地市场。牛奶产量已达到每日13万升，预计到2029年将提升至每日30万升，可服务超过100万人。

家禽产量目前为每日7000只，计划提升至1.6万只，最终达到每日2.5万至2.6万只。

他指出，根据阿联酋联邦最高委员会成员、沙迦酋长谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米博士殿下的指示，正在扩大生产，并已分配额外土地用于未来扩展，使产量提高至每日2.5万至2.6万只。

他补充，在蔬菜和水果方面，该部门通过Gheras农场每日向市场供应所有当季农产品。

他表示，根据沙迦酋长的指示，该局计划在今年及明年向本地市场推出140种食品，以支持国家食品生产链。

这些产品将包括多种乳制品、奶酪、黄油以及动物脂肪，该项目体现了殿下强调从氢化植物油向天然动物脂肪转型的政策导向，同时还将生产各类烘焙产品。

他补充，EKTIFA的有机产品定价具有竞争力，以确保消费者可负担性，符合酋长的指示。

即将推出的产品包括面向运动人群的高蛋白牛奶，其天然蛋白含量为43%，相比目前市场的34%，以及希腊酸奶。

他强调，正在推进建立奶酪、黄油、酥油、番茄酱、番茄膏及水果果酱生产工厂，并指出所有生产投入均来自EKTIFA体系内部，以支持循环经济并确保高营养价值。

他表示，屠宰场和家禽加工厂已进入最后建设阶段，预计将在5月底投入运营，同时动物饲料厂也接近完工。

他还提到“Hasad项目”，该项目是该局与本地农民之间的合作倡议，重点在于合同农业，以更好地规范农业生产与分配，防止市场过剩，并确保公平价格。