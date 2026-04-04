巴林：拦截一架伊朗无人机致4人受伤

阿通社麦纳麦2026年4月4日电 巴林内政部4日凌晨表示，在拦截并摧毁一架无人机后，碎片坠落至锡特拉岛，造成4名平民受轻伤，并导致部分住宅受损。

该部在一份新闻稿中表示，民防总局和国家救护机构已立即在现场启动应急处置程序。