中国将加快培育太空算力产业

阿通社北京2026年4月4日电 据央视新闻报道，中国将加快太空算力产业生态培育。

太空算力是指在太空部署计算能力，通过卫星组网实现全球无缝覆盖。与地面算力中心相比，其最大优势在于“实时性”和“覆盖性”。太空算力是在AI算力需求爆发、可回收火箭技术突破、地面算力建设面临能源与空间瓶颈等多重因素共同驱动的。

中国信通院云大所数据中心部副主任谢丽娜介绍，算力卫星可通过激光通信组网，实现全球无缝覆盖，直接在轨处理数据，将灾害预警、资源监测等场景的数据时效从数小时压缩至秒级，这是地面算力无法实现的。

谢丽娜表示，目前，中国是率先实现太空计算星座在轨组网运行的国家，在工程实践与商业落地速度上已走在世界前列，在太空算力赛道处于全球“第一梯队”。

工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策介绍，围绕遥感实时处理、通信增强、时空信息等场景发掘太空算力应用，探索“通导遥算”一体化服务创新。支持在低空经济、应急通信等领域开展数据在轨处理，促进算力与卫星互联网等融合发展。

据了解，工业和信息化部将支持相关单位积极开展太空算力技术前瞻性研究，逐步建立覆盖软硬件、网络、安全等环节的标准体系，推动星载抗辐射芯片、星间激光通信等技术和产品研发。