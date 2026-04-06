有关部门对空中防御系统成功拦截后碎片坠落在穆萨法工业区的Raneen Systems公司事件作出响应

阿通社阿布扎比2026年4月6日电 阿布扎比有关部门6日表示，在防空系统成功拦截后，坠落弹片落在穆萨法工业区(ICAD)的Raneen Systems公司，相关部门已迅速处置。

据阿布扎比媒体办公室消息，事件造成一名加纳籍人员中度受伤。