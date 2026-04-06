富查伊拉有关部门对伊朗无人机袭击“du”大楼的事件作出回应

\u963F\u901A\u793E\u5BCC\u67E5\u4F0A\u62C92026\u5E744\u67086\u65E5\u7535 \u5BCC\u67E5\u4F0A\u62C9\u6709\u5173\u90E8\u95E86\u65E5\u5BA3\u5E03\uFF0C\u5176\u6B63\u5728\u5904\u7406\u4E00\u8D77\u4E8B\u4EF6\uFF0C\u8BE5\u4E8B\u4EF6\u662F\u7531\u4E8E\u4E00\u67B6\u6765\u81EA\u4F0A\u6717\u7684\u65E0\u4EBA\u673A\u88AD\u51FB\u4E86\u5728\u5BCC\u67E5\u4F0A\u62C9\u7684\u7535\u4FE1\u516C\u53F8\u201Cdu\u201D\u5927\u697C\u6240\u5F15\u53D1\u7684\u3002\u5BCC\u67E5\u4F0A\u62C9\u653F\u5E9C\u5A92\u4F53\u529E\u516C\u5BA4\u8868\u793A\uFF0C\u76EE\u524D\u672A\u8BB0\u5F55\u5230\u4EFB\u4F55\u4EBA\u5458\u4F24\u4EA1\u3002