富查伊拉有关部门对伊朗无人机袭击“du”大楼的事件作出回应

阿通社富查伊拉2026年4月6日电 富查伊拉有关部门6日宣布，其正在处理一起事件，该事件是由于一架来自伊朗的无人机袭击了在富查伊拉的电信公司“du”大楼所引发的。

富查伊拉政府媒体办公室表示，目前未记录到任何人员伤亡。