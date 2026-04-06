迪拜南城宣布为其商务园区内的中小企业群体推出支持方案

阿通社迪拜2026年4月6日电 迪拜南城作为专注于航空、物流和房地产领域的最大城市总体开发项目，宣布为其商务园区内的中小企业群体推出一项灵活支持方案，旨在支持其不断增长的企业基础。

该举措符合政府持续致力于维护经济稳定并赋能酋长国内各类企业的承诺。

该方案引入一系列措施，旨在在提供即时财务灵活性的同时加强与租户的长期关系。这些措施包括与合同续签相关的免租激励、提高延期付款的灵活性，以及免除轻微行政罚款。此外，在此期间，对于符合条件的续签，将维持现行租金水平。

此举体现了迪拜南城持续致力于打造具有韧性且有利于商业发展的环境，尤其是针对在推动迪拜经济增长和创新方面发挥关键作用的中小企业。

这些措施将持续进行评估和完善，以确保持续符合不断变化的市场动态。

迪拜南城集团首席执行官纳比勒·坎迪表示：“中小企业是迪拜经济结构的核心，支持其持续运营和增长仍然是优先事项。该举措体现了我们通过提供务实且及时的支持来赋能商业群体的承诺，同时巩固实现长期成功的稳定环境。

在迪拜南城，我们将继续专注于提供以价值为导向的解决方案，以契合我们英明领导层的愿景，从而维持经济发展动能，并进一步加强迪拜的商业竞争格局。”

迪拜南城商务园区持续吸引多样化企业，提供专门打造的生态系统，包括灵活的办公解决方案、综合服务以及有助于企业发展的战略性区位。