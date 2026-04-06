阿联酋药品管理局维持制药体系准备状态以保障供应流通和市场稳定

阿通社迪拜2026年4月6日电 阿联酋药品管理局局长法蒂玛·卡比博士强调，阿联酋已建立一个由科学、创新以及人工智能等先进技术驱动的可持续制药模式。

卡比博士表示，阿联酋的模式将预见挑战和强化准备置于优先位置，这是国家愿景的一部分，该愿景将阿联酋及更广泛地区社区的健康与福祉置于战略优先事项的核心，并将所有国家能力和资源全面投入其中。

她在关于世界卫生日的声明中补充说，这一时机为展示该机构服务社区的承诺提供了机会，即持续发展一个以科学和知识为支撑的灵活制药体系，该体系能够增强应对能力，确保药品供应不间断，并按照全球标准提升制药服务质量。

卡比博士表示：“今年的主题‘携手促进健康，与科学同行’与阿联酋的路径完全一致，在这一路径下，知识被转化为均衡决策，数据、现代技术和创新被用于构建一个更加高效且具有响应能力的制药体系。”

卡比博士指出，该体系在相关主管部门及合作伙伴的协作下进行管理，以确保满足社区需求，并确保国家始终具备应对卫生紧急情况的准备。

她补充说，阿联酋药品管理局将加快推进发展阿联酋制药生态体系的努力，并支持国家迈向更加先进医疗未来的目标，该目标与《阿联酋2071百年计划》保持一致，旨在构建一个与全球发展同步的可持续体系，并巩固国家在卫生和制药领域作为创新领先枢纽的地位。