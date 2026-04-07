沙特国防部：发射至东部地区的七枚弹道导弹已被拦截并摧毁

阿通社利雅得2026年4月7日电 沙特国防部7日宣布，已拦截并摧毁7枚发射至东部地区的弹道导弹。

据沙特通讯社报道，沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将表示，弹道导弹残骸部分落入能源设施周边区域，目前正在评估相关损失。