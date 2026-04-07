穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学：阿联酋推进全球医疗创新

阿通社阿布扎比2026年4月7日电 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学表示，阿联酋继续巩固其作为医疗领域全球创新中心的地位，该地位得益于先进的数字基础设施以及支持运用现代技术、尤其是人工智能以提升医疗服务质量并增强其在个人和社会层面成果的前瞻性愿景。

该校计算机视觉系副教授穆罕默德·雅各布在阿联酋通讯社就每年4月7日举行的世界卫生日发表的声明中表示，阿联酋拥有一项前瞻性愿景，使其处于全球医疗创新前列，该愿景得到“国家人工智能战略2031”、先进数字基础设施以及阿联酋基因组项目的支持，该项目包含超过800,000个基因序列，并被视为全球最重要的基因组数据库之一，并指出有必要将这些工具转化为经认可、已实施并在医疗实践中实现全面整合的临床系统，而这需要研究机构、医疗服务提供者和监管机构之间持续合作。

他补充说，在此方面，该大学在研究与应用之间的交汇点开展工作，通过产出科学严谨且基于临床现实的研究，同时培养一代能够高效开展工作的研究人员，而该国具备使其在人工智能及其实际应用领域实现领先的能力、志向及基础设施。

他强调，人工智能在医疗领域的目的并非替代医疗人员及临床经验，而是扩大其范围并增强其效果，例如在放射学领域，经大规模数据训练的智能系统在特定任务中可达到或接近专科医生水平，如早期肿瘤检测、磁共振检查中的解剖结构分割，更为重要的是，相较于可能导致错误概率上升的人为疲劳，该类系统能够在处理大量病例时持续执行其功能。

他补充说，人工智能还改进了在医疗服务现场的临床决策，医疗领域人工智能工具的真正价值不在于独立作出单独决策的系统，而在于在适当时间向医生提供适当信息的工具，从而减轻认知负担，并帮助医生将注意力集中于最需要之处。

他说明，穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学在医疗领域实施了多项项目、倡议及创新模型，其中包括“FetalCLIP”，该模型为首个专门用于分析胎儿影像的基础模型，该模型与阿布扎比科尼什医院合作开发，“FetalCLIP”取得了显著结果，在分类任务中达到87.1%的F1准确率，较其他专业模型高出17.2%，并在先天性心脏缺陷检测方面实现7%的提升，其效率接近顾问级医生水平。

他指出，该创新构成可扩展的解决方案，确保先进医疗服务能够覆盖全球不同地区中专业人员短缺的区域，从而有助于实现早期干预并改善未来世代的健康结果。

他补充说，该大学还完成了“NeuroPath”项目，该项目通过整合基因数据、临床数据及脑部影像数据，为阿尔茨海默病等神经系统疾病提供一种先进的诊断方法，从而实现更为准确的诊断及对疾病发展更强的预测能力，并提供明确解释以支持医生作出治疗决策。

雅各布教授强调研究机构与医院之间合作的重要性，并指出，与科尼什医院的合作以及在阿布扎比卫生局支持下的相关伙伴关系，确保开发基于实际需求及真实数据的解决方案，从而促进将研究成果转化为有效的临床应用。