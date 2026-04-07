纽约大学阿布扎比分校研究人员开发用于检测和治疗癌症的智能磁共振分子

阿通社阿布扎比2026年4月7日电 纽约大学阿布扎比分校的研究人员开发出能够同时检测和治疗癌症的智能分子，从而提供更加安全和精确的治疗方法。

该研究发表在《美国化学学会期刊》，重点关注磁共振成像（MRI）技术，该技术是一种被广泛使用的工具，使医生能够识别体内肿瘤。虽然磁共振成像试剂通常用于诊断，但其通常不用于治疗。纽约大学阿布扎比分校团队设计了一种在单一系统中结合上述两种功能的分子。

该分子由锰及有机组分构成。其在健康组织中保持不活性，但在具有轻微酸性增强特征的肿瘤内部被激活。在被激活后，其释放锰离子，从而增强磁共振成像对比度并触发一种对癌细胞造成损伤的治疗效应。该分子由纽约大学阿布扎比分校Trabolsi研究组的研究科学家蒂鲁穆鲁甘·普拉卡萨姆合成。

重要的是，研究人员证明这些分子能够穿越血脑屏障并在胶质母细胞瘤肿瘤中积累。这使得对脑部肿瘤的成像更加清晰，而此类肿瘤通常难以通过现有对比剂进行检测和监测。

该技术已在侵袭性胶质母细胞瘤中进行测试，该类癌症为最难诊断和治疗的癌症之一。在该模型中同时实现清晰成像和治疗效果，突显了该方法的优势及其在临床应用中的潜力。

纽约大学阿布扎比分校该研究的首席研究员法拉·贝尼图表示：“我们的目标是开发能够使医生清晰观察癌症并在同一时间对其进行治疗的材料。以高精度对脑部肿瘤进行成像和靶向的能力尤为令人关注。”

该研究结果提出了一类在单一平台上结合诊断与治疗的新一代磁共振成像试剂，其有望使癌症治疗在速度、安全性和精确性方面得到提升。