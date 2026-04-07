哈伊马角经济区深化全球合作，第一季度接待逾100个代表团

阿通社哈伊马角2026年4月7日电 哈伊马角经济区“RAKEZ”继续巩固其作为与全球商业界沟通的重要枢纽地位，其在今年第一季度接待了超过100个国际代表团，此举反映出国际投资者对该酋长国作为扩展、投资及商业合作前景良好目的地的信心不断增强。

这一势头出现在全球企业趋向于具备灵活性及物流联通性的市场之际，从而支持可持续增长战略。

在此背景下，“RAKEZ”作为促进经济对话的动态平台发挥作用，其汇集来自世界各地外交使团及经济机构的代表，旨在探索哈伊马角酋长国不断发展的经济环境中的投资机遇。

代表团包括来自阿塞拜疆、香港特别行政区、西班牙、危地马拉及俄罗斯等多个国家的代表，通过一系列实地考察活动包括对其工业区的访问，使其了解“RAKEZ”所承载的综合商业体系，从而使其有机会认识支撑该酋长国各关键领域的先进基础设施及运营能力。

这些访问提供了一个交流观点并探讨战略领域合作前景的平台，其中包括制造业、物流服务及医疗保健，同时全球投资者优先事项与哈伊马角所提供经济机遇之间的一致性不断增强。

这一方向构成“RAKEZ”持续扩大其国际关系网络努力的延续，近年来其接待代表团数量显著增加，从而加强该经济区作为寻求进入区域及国际市场的全球利益相关方可靠联结枢纽的地位。

哈伊马角经济区首席执行官拉米·贾拉德表示，接待国际代表团反映出对哈伊马角营商环境及其所提供竞争性投资要素的信心不断增强，并指出这些会晤有助于构建可持续合作桥梁，并为启动长期战略伙伴关系提供坚实基础。

他指出，“RAKEZ”致力于提供一个综合环境，使投资者能够探索机遇、与合适伙伴建立联系，并充满信心地推进其扩展目标的实现。

随着全球商业环境的持续发展，“RAKEZ”确认其致力于加强与国际伙伴的合作，并支持企业探索增长机遇、建立有效伙伴关系，并以哈伊马角为基础巩固其在区域及全球市场的存在。