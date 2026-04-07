阿布扎比房地产中心报告2026年第一季度交易增长160.7%

阿通社阿布扎比2026年4月7日电 作为阿布扎比房地产行业的管理和监管机构，阿布扎比房地产中心报告称，2026年第一季度该酋长国房地产交易总额达到660亿迪拉姆，涉及13,518宗交易，同比增长160.7%，而2025年同期为253.1亿迪拉姆，涉及6,896宗交易。

买卖交易总额达到509.7亿迪拉姆，涉及8,940宗交易，与2025年第一季度相比，交易金额增长228.6%，交易数量增长134%。

抵押贷款交易额也达到150.3亿迪拉姆，交易笔数为4,578笔，交易额同比增长53.4%，交易笔数同比增长48.8%。

胡达里亚特岛为房地产交易最活跃区域，交易额约为119.7亿迪拉姆，其次为莉姆岛，交易额为94.5亿迪拉姆，以及萨迪亚特岛，交易额为88亿迪拉姆，而亚斯岛的交易额超过55亿迪拉姆。

阿布扎比房地产中心总干事拉希德·乌迈拉表示，本季度的表现清楚反映出阿布扎比持续赢得本地及国际投资者的信心。达到创纪录的市场活跃水平不仅表明需求旺盛，也表明市场正在变得更加规范，并明确聚焦于长期投资。

他补充说，作为阿布扎比房地产中心，我们的职责是通过持续监管和维护全行业信任与问责的监管框架来确保这一增长得到支持。这正是阿布扎比的优势所在。这并非短期动力，而是建立在坚实基础之上的市场，使其成为可靠的投资目的地。

市场指标持续显示阿布扎比房地产行业存在强劲且持续的需求，租赁活动延续增长至3月。

重复租赁价格指数较2025年3月同比增长16%，表明终端用户及投资者的需求持续存在。

尽管需求继续超过供应，但市场得到不断增长的开发项目储备支持，本季度登记16个新的房地产项目，较去年同期增长60%。

预计2026年阿布扎比地区住宅供应将增加10,272套，从314,976套增至325,248套，年增长率为3.3%。预计2027年供应将进一步增长，反映出市场在坚实基础上持续扩展。

报告强调外国直接投资出现显著增长，个人投资总额达到82.7亿迪拉姆，较2025年第一季度增长423%，相当于2025年全年外国直接投资总额。

来自99个国籍的投资者参与了该表现，而去年同期为68个国籍。

投资区内的外国投资活动保持强劲，占总投资额的约84%，即在总计435.9亿迪拉姆中超过364亿迪拉姆，较去年同期增长242%，主要贡献市场包括英国、印度、俄罗斯联邦、中国、约旦、法国和埃及。