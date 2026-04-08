科威特强烈谴责针对其驻巴士拉领事馆的冲击和破坏行为

阿通社科威特2026年4月8日电 科威特国于周二以最强烈措辞谴责针对科威特驻伊拉克巴士拉市总领事馆的冲击和破坏行为，以及对馆舍的公然侵犯，认定此举构成对外交准则和惯例的不可接受的严重违反。

科威特外交部在一份新闻声明中表示，此类行为构成对伊拉克国际承诺的严重且公然的违反，尤其是违反了1963年《维也纳领事关系公约》，特别是第31条——该条款规定东道国有义务对领事馆馆舍提供全面保护与保障。

声明称，科威特国追究伊拉克政府对此次攻击的全部直接责任，以及对其未能采取必要措施保护其领土上外交和领事使团的责任。

外交部呼吁伊拉克政府采取立即而果断的行动，追究所有参与这些犯罪行为者的责任，确保此类事件不再发生，并采取严厉措施保护科威特在伊拉克的全部外交使团。

外交部强调，科威特国不是任何地区或国际冲突的当事方，其从未允许、亦不会允许其领土被用于攻击任何国家，此立场源于其以温和与积极中立为基础的外交政策，以及其对国际法原则与规则及睦邻原则的承诺。

外交部指出，此类侵权行为的持续发生将对两国双边关系产生负面影响，并损害相互信任。

外交部强调，科威特国将密切关注此事，并将毫不犹豫地依照国际法采取一切必要举措，以保护其利益和外交使团。