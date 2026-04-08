韩国2月录得有史以来最大规模经常账户顺差

阿通社首尔2026年4月8日电 韩国中央银行今日公布的数据显示，在半导体周期上行和出口强劲的推动下，大韩民国2月份录得有史以来最大的月度经常账户顺差。

据韩联社援引韩国银行数据报道，2月份经常账户顺差总额为231.9亿美元，较1月份的132.6亿美元大幅增加。

这标志着有史以来最高的月度顺差，超过了2025年12月创下的187亿美元的此前纪录。

自2023年5月以来，韩国每月均录得经常账户顺差，连续顺差期延长至34个月，为历史第二长。

2月份货物账户顺差为233.6亿美元，创历史新高，其中出口同比增长29.9%至703.7亿美元，进口增长4%至约470亿美元。

服务账户在2月份录得18.6亿美元逆差，主要由于海外旅行需求增加。

初次收入账户包括外籍劳动者工资以及来自国外的股息和利息收入录得24.8亿美元顺差，主要由股息收入推动。

二次收入账户录得7.9亿美元逆差。

在金融账户方面，该国2月份净资产增加228亿美元，较上月56.3亿美元的增幅大幅上升。

韩国居民对外直接投资增加38.1亿美元，而外国对韩国的直接投资增加9.4亿美元。

数据显示，在证券投资方面，2月份本地投资者主要通过股票增加其海外持有量86.4亿美元，而外国投资者减少其投资119.4亿美元，以实现近期收益。