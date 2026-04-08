巴林内政部：伊朗无人机碎片造成两人受伤 多处住宅受损

阿通社麦纳麦2026年4月8日电 巴林内政部8日宣布，由于拦截一架伊朗无人机所产生的碎片坠落，锡特拉地区部分住宅受损，并造成两名公民轻伤。

该部今日在“X”平台发布消息称，民防部门已扑灭在一处遭伊朗袭击的设施内发生的火灾，未报告人员伤亡。